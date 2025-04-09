DGS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2025 ÖSYM DGS başvuru takvimi)

2025 DGS başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar, 2025 DGS'de şanslarını deneyecek. Peki, 2025 DGS başvuruları bu yıl ne zaman yapılacak?



2025 DGS BAŞVURU TARİHLERİ



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, DGS başvuruları bu yıl 21 Mayıs'ta başlayacak ve 2 Haziran'da sona erecek.



Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.



2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?



2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 20 Temmuz'da yapılacak.



Sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.

