DGS başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? (2023 ÖSYM DGS başvuru tarihi)

2023 DGS başvuru kılavuzu, başvuru işlemlerini yapmak için bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak DGS başvuru duyurusunu bekliyor. Peki, 2023 DGS başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
2023 DGS başvuru kılavuzunun paylaşılması ardından adaylar başvurularını gerçekleştirmeye başlayacak.
Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapacak.
2023 DGS NE ZAMAN?
İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.
ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.
Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.