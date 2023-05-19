DGS başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? (2023 ÖSYM DGS başvuru tarihi)

2023 DGS başvuru kılavuzu, başvuru işlemlerini yapmak için bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak DGS başvuru duyurusunu bekliyor. Peki, 2023 DGS başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?



2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



2023 DGS başvuru kılavuzunun paylaşılması ardından adaylar başvurularını gerçekleştirmeye başlayacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapacak.