DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM DGS 2025 başvuru takvimini paylaştı

2025 ÖSYM sınav takviminin belli olmasıyla birlikte DGS (Dikey Geçiş Sınavı) takviminin ayrıntıları da netleşti. Üniversite eğitimlerini iki yıldan dört yıla uzatma şansını sağlayan DGS başvuruları bu yıl mayıs ayında alınacak.