DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM DGS 2025 başvuru takvimini paylaştı
İki yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağlayacağı DGS'nin (Dikey Geçiş Sınavı) 2025 takvimi belli oldu. Yayımlanan takvime göre, DGS 2025 oturumu temmuz ayında yapılacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman alınacak?
2025 ÖSYM sınav takviminin belli olmasıyla birlikte DGS (Dikey Geçiş Sınavı) takviminin ayrıntıları da netleşti. Üniversite eğitimlerini iki yıldan dört yıla uzatma şansını sağlayan DGS başvuruları bu yıl mayıs ayında alınacak.
2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs'da başlayacak, 2 Haziran'da sona erecek.
Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.
DGS 2025 OTURUMU NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak.
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