DGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? (2023 ÖSYM DGS başvuru tarihleri)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan DGS sınavı, iki yıllık ön lisans eğitimi olan öğrencilerin dört yıllık lisans eğitimine geçmesine olanak sağlayacak. Peki, 2023 DGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı?

DGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? (2023 ÖSYM DGS başvuru tarihleri)

2023 başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 16 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı, yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, DGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı?

2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için tarihleri belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.

DGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? (2023 ÖSYM DGS başvuru tarihleri) - 1

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

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