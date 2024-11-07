DGS ek tercih kayıt takvimi belli oldu: DGS ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak?
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme işlemleri sonuçlandı. Yerleştirme sonuçları ardından kayıt takvimi gündeme geldi. DGS ek tercih kayıt takvimi belli oldu. Peki, DGS ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, 25-31 Ekim'de tercihleri alınan 2024-DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişileceği duyuruldu.
Adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerektiği de vurgulandı.
KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.
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