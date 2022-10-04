DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı: DGS ek tercihler nasıl yapılır? (2022 ÖSYM DGS ek tercih tarihleri)

DGS ek tercih dönemi, ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzu sonrasında başladı. DGS ek tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, 4-10 Ekim tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, DGS ek tercih işlemleri nasıl yapılır?



DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?



2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 10 Ekim'e kadar yapılacak.



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı.

Üniversitelerde kalan boş kontenjan sayısına göre yapılacak olan ek tercih başvuru ücreti 30 TL olarak belirlendi.