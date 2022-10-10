DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM DGS sonuç takvimi)

DGS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından 4 Ekim tarihinde yayımlanan DGS ek tercih kılavuzuyla birlikte adaylar üniversitelerin kalan boş kontenjanlarına göre tercih işlemlerini tamamladı. Ek tercih işlemlerini yapan adaylar ise şimdi ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından 4 Ekim'de yayımlanan DGS ek tercih kılavuzunun ardından tercih işlemleri başlamıştı. 10 Ekim tarihinde (Bugün) DGS ek tercih dönemi sona erecek.



DGS ek tercih sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat sonuçların Ekim ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?



DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.



Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.



2022-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022-DGS’ye girmiş ve 2022-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.



Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.



Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (30,00 TL) alınır.



Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

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