DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 DGS ek yerleştirme sonuçları)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Ön lisans eğitimlerini 4 senelik lisans düzeyine taşımak isteyen öğrenciler, üniversitelerin DGS ek kontenjanları için tercihlerini tamamladı. 4 Ekim'de DGS ek tercihlerinin sona ermesiyle birlikte gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. Peki, 2023-2024 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 DGS ek yerleştirme sonuçları)

2023-2024 ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. 4 Ekim'de sona eren DGS ek tercih işlemlerinin ardından, 'nin duyurusu bekleniyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS EK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

4 Ekim 2023 tarihinde tercih sürecinin bitmesinin ardından, sonuçların da birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

DGS EK TERCİH İŞLEMLER SONA ERDİ

Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda tamamladı.

Ek yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapıldı ve 4 Ekim’de saat 23.59’da sona erdi.

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