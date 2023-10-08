DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 DGS ek yerleştirme sonuçları)

2023-2024 DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. 4 Ekim'de sona eren DGS ek tercih işlemlerinin ardından, ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.



4 Ekim 2023 tarihinde tercih sürecinin bitmesinin ardından, sonuçların da birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.



DGS EK TERCİH İŞLEMLER SONA ERDİ



Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda tamamladı.



Ek yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapıldı ve 4 Ekim’de saat 23.59’da sona erdi.