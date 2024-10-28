DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS ek tercih sonuç tarihi)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, DGS ek tercih başvurusunda bulunan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 31 Ekim'de sona erecek olan DGS ek tercih işlemlerinin ardından gözler 2024 DGS ek tercih sonuçlarına çevrilecek. Peki, 2024 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 25-31 Ekim tarihinde tamamlanacak olan DGS ek tercih başvuruları sonrasında tüm gözler ek tercih sonuç tarihine çevrilecek. Peki, 2024 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 DGS EK TERCİH TARİHLERİ
2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?
DGS ek tercih işlemleri 31 Ekim'de tamamlanacak ve gözler ek tercih sonuçlarına çevrilecek.
DGS ek tercih sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Ekim 2024 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir.
Tercih işlemleri, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
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