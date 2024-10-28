DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS ek tercih sonuç tarihi)

2024 DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 25-31 Ekim tarihinde tamamlanacak olan DGS ek tercih başvuruları sonrasında tüm gözler ek tercih sonuç tarihine çevrilecek. Peki, 2024 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 DGS EK TERCİH TARİHLERİ



2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Tercih işlemleri, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

