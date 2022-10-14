DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi? (2022 DGS sonuç takvimi)

DGS ek tercih sonuçları ne zaman? sorusunun yanıtı, DGS ek tercih işlemlerini tamamlayan birçok kişi tarafından merak ediliyor. 4-10 Ekim tarihleri arasında tamamlanan DGS ek tercih döneminin ardından ÖSYM'den gelecek tercih sonuçları duyurusu bekleniyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından 4 Ekim'de yayımlanan DGS ek tercih kılavuzunun ardından tercih işlemleri başlamıştı. 10 Ekim tarihinde, DGS ek tercih dönemi sona erdi.



DGS ek tercih sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat sonuçların Ekim ayının son haftalarına doğru açıklanması bekleniyor.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından açıklanacak olan DGS ek tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor.



DGS ek tercih sonuçları açıklanınca, adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

