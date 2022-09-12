DGS ek tercihler ne zaman? (2022 DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan listesi)

ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen DGS ek tercih kılavuzu için geri sayım başladı. DGS tercih sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından, adaylar kazandıkları üniversitelere göre kayıtlarını yaptırmaya başladı. 14 Eylül'de sona erecek olan kayıt işlemlerinin ardından DGS ek tercih tarihleri açıklanacak. İşte ayrıntılar...

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.



DGS ek tercih döneminin 14 Eylül'de üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kalan boş kontenjanlara göre başlaması bekleniyor.

DGS EK TERCİHLER NEREDEN YAPILACAK?



DGS ek tercih işlemlerinde adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.



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