DGS ek tercihler ne zaman? (2022 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu)

DGS ek tercihler için binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan DGS tercih sonuçlarının ardından şimdi de gündeme DGS ek tercih işlemleri geldi. Peki, DGS ek tercih işlemleri ne zaman, hangi gün yapılacak?



DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS ek tercih kılavuzu sonrasında, ek tercih işlemleri başlayacak.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS ek tercih işlemleriyle ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.



14 Eylül'de DGS tercih sonuçlarına göre alınan üniversite kayıtlarının ardından, boş kontenjan sayısına göre DGS ek tercih işlemleri başlayacak.

DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ ÖSYM ADRESİNDEN YAPILACAK



DGS ek tercih işlemlerinde adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.



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