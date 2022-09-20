DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? (2022 ÖSYM DGS ek tercih takvimi)

DGS ek tercih kılavuzu için bekleyiş sürüyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarının dün açıklanmasıyla birlikte gündeme DGS ek tercih işlemleri geldi. ÖSYM tarafından beklenen DGS ek tercih kılavuzu için geri sayım başladı. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?



DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS ek tercih kılavuzu sonrasında, ek tercih işlemleri başlayacak.



DGS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ ÖSYM ADRESİNDEN YAPILACAK



DGS ek tercih işlemlerinde adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.



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