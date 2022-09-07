DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? (2022 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?)

DGS ek tercih dönemi, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. 9-14 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak olan DGS üniversite kayıtlarının ardından, kalan boş kontenjanlara göre DGS ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı sorgulanacak. Peki, DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?



DGS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?



DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

Buna göre; DGS ek tercih döneminin 14 Eylül'de üniversite kayıt işlemlerinin ardından kalan boş kontenjanlara göre başlaması bekleniyor.

KAYITLAR NE ZAMAN BİTECEK?

DGS üniversite kayıt dönemi 9 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.