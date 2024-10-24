DGS ek tercihleri ne zaman? 2024 DGS ek tercih kılavuzu

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı 2024 DGS'de yerleştirme işlemleri tamamlandı ve binlerce aday hayalindeki lisans programına yerleşti. Tercihleri sonunda herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar da ek tercih olarak da bilinen ikinci tercihlerde şansını denemek istiyor. İşte, 2024 DGS ek tercih kılavuzunda son durum...



2024 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?



Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, geçtiğimiz yıl 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı.



DGS ek tercih işlemlerinin de bu yıl ekim ayının sonlarına doğru ÖSYM üzerinden başlaması bekleniyor.



DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?



Adaylar, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.



