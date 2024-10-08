DGS ek tercihleri ne zaman? 2024 Dikey Geçiş Sınavı ek tercih takvimi

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme işlemlerinde şimdi ise ek tercih takvimi gündeme geldi. İlk yapılan tercihlerin ardından herhangi bir lisans programına geçiş yapamayan adaylar, boş kalan kontenjanlar için ek tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, 2024 Dikey Geçiş Sınavı ek tercih takviminde son bilgiler...



DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?



DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Öte yandan üniversite kayıt işlemleri, 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlanacak ve sonrasında ek tercih süreci için tarihlerin açıklanması bekleniyor.



2023 DGS EK TERCİH SÜRECİNE DAİR



Geçtiğimiz yıl DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek yerleştirme süreci başlatılmıştı.



Bu nedenle 2024 yılı ek tercih takviminin ekim ayının ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.



