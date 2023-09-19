DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunu ne zaman yayınlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak DGS ek tercih süreci adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak. İşte, 2023 DGS ek tercihlerinde son durum...



2023 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?



DGS tercih sonuçlarına göre, yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak.



Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar için DGS ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor.



DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.



Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.