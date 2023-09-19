DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunu ne zaman yayınlayacak?

İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemlerinin ardından, belirlenen kayıt takvimi de sona ermek üzere. Şimdi tüm gözler boş kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme ve tercih sürecinde olacak. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunu ne zaman yayınlayacak?

DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunu ne zaman yayınlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () yapılacak ek tercih süreci adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak. İşte, 2023 DGS ek tercihlerinde son durum...

2023 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS tercih sonuçlarına göre, yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak.

Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar için DGS ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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