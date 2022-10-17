DGS ek tercih sonuçları açıklandı! DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? (2022 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama)

DGS ek tercih sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında DGS ek tercih sonuçları açıklandı. 4-10 Ekim'de tamamlanan tercih işlemlerinin ardından sonuçlar bugün duyuruldu.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamayla birlikte DGS ek tercih sonuçları açıklandı.

ÖSYM duyuruda, 4-10 Ekim'de tercihleri alınan 2022-DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, sonuçlara saat 10.00 itibarıyla https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişileceğini belirtti.

DGS.EK.TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıklamada, bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemlerinin ilgili üniversitelerce 19-24 Ekim tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

DGS EK TERCH KAYITLARI NASIL YAPILIR?



E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 19 - 20 Ekim 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.



Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.



E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.



Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.



ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN