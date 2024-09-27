DGS KYK yurt başvuruları ne zaman? GSB ek yurt başvuruları bekleniyor

Üniversite eğitimi aldığı şehirde KYK yurtlarında barınmak isteyen binlerce öğrenci, KYK ek yurt başvurularına odaklandı. Geçtiğimiz günler YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de DGS yerleştirmeleri yapıldı. Bu yerleştirmeler ile üniversiteli olan adaylar, KYK'nın 2024-2025 dönemi ek yurt başvuru tarihlerine odaklandı.



KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları henüz başlamadı.



Geçtiğimiz yıllarda söz konusu başvurular ekim ayının ilk haftası başlıyordu.



Yakın zaman içinde KYK'dan konuya dair açıklama gelmesi bekleniyor.

