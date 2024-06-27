DGS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 DGS sınav tarihi)

Her yıl bir kez yapılan DGS pazar günü uygulanacak. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2024 DGS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

2024 DGS NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; DGS sınavı 30 Haziran 2024 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

