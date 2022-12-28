DGS ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM DGS sınav takvimi açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz aylarda yayımlanan 2023 sınav takvimi, YKS sınavının seçim günüyle denk gelmesinin ardından geri çekilmişti. O sınav takvimine göre 2023 yılında DGS sınavının yapılacağı tarih belirtilmişti. Peki, 2023 DGS sınavı ne zaman yapılır?

DGS ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM DGS sınav takvimi açıklandı mı?

2023 yılına kısa bir zaman kala, yeni yılda sınavına girecek olan adaylar sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. 'nin yeni sınav takvimine göre belli olacak olan DGS tarihi için bekleyiş sürüyor. Peki, 2023 DGS sınavı ne zaman yapılacak?

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

Buna göre; ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, 2023 yılında DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

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