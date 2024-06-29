DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2024-DGS oturumunda son bilgiler

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2024-DGS) 312 bin 855 adayın katılım sağlaması bekleniyor. İşte, 2024-DGS oturumunda son bilgiler...



İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve Lefkoşa'da, 105 sınav merkezinde uygulanacak sınav için 903 bina ve 13 bin 510 salon kullanılacak, sınavda emniyet görevlileri dahil 43 bin 299 kişinin görev yapacak.



DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



DGS oturumu 30 Haziran 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 30 Haziran'da düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2024-DGS) 312 bin 855 adayın katılacağını söyledi.



Sınavdan en az bir saat önce sınav binalarında hazır bulunmalarının adayların faydalarına olacağını hatırlatan ÖSYM Başkanı Ersoy, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacağını ifade etti ve sınava katılacak tüm adaylara başarılar diledi.



DGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?



DGS'de sayısal ve sözelden oluşan yetenek testi uygulanacak.



Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.