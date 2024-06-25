DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? (DGS 2024 saati ve süresi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) haziran ayında gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar saat ve süre araştırması yapıyor. Peki, DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? (DGS 2024 saati ve süresi)

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı () 30 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar, sınav saati ve süresini merak ediyor. 

DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? (DGS 2024 saati ve süresi) - 1

2024 SAATİ VE SÜRESİ

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2024-DGS sonuçları sadece 2024-2025 -öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

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