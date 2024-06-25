DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? (DGS 2024 saati ve süresi)

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar, sınav saati ve süresini merak ediyor.