DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? (DGS 2024 saati ve süresi)

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar, sınav saati ve süresini merak ediyor.
2024 DGS SAATİ VE SÜRESİ
DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2024-DGS sonuçları sadece 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Meb
- Dgs
- Eğitim