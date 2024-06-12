DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sınav tarihi)

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, iki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav tarihi sonrasında ise adaylar gözlerini hangi okullarda sınava gireceklerine çevirdi. Peki, 2024 DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sınav tarihi)

2024 sınav giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. Bu yıl 30 Haziran'da yapılacak olan DGS sınavı öncesinde adaylar hangi okullarda sınavlara katılım sağlayacaklarını merak ediyor. Gözler 'nin duyuru ekranına çevrildi. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri 7 ila 10 gün içerisinde erişime açılıyor.

Buna göre; DGS sınav giriş yerlerinin 16-21 Haziran 2024 tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sınav tarihi) - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav giriş belgelerine 'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden giriş yapılarak erişim sağlanacak.

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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