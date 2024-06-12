DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sınav tarihi)

2024 DGS sınav giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. Bu yıl 30 Haziran'da yapılacak olan DGS sınavı öncesinde adaylar hangi okullarda sınavlara katılım sağlayacaklarını merak ediyor. Gözler ÖSYM'nin duyuru ekranına çevrildi. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri 7 ila 10 gün içerisinde erişime açılıyor.



Buna göre; DGS sınav giriş yerlerinin 16-21 Haziran 2024 tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

