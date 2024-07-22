DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM DGS sonuç takvimi)

2024 DGS sınav sonuçları, 30 Haziran tarihinde sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 DGS takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarihler belli oldu. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 DGS sınav sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.