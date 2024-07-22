DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM DGS sonuç takvimi)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 30 Haziran tarihinde iki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek için sınava giren adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihlere çevirdi. Peki, 2024 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM DGS sonuç takvimi)

2024 sonuçları, 30 Haziran tarihinde sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yayımlanan 2024 DGS takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarihler belli oldu. Peki, DGS ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 DGS sınav sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM DGS sonuç takvimi) - 1

SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, DGS sonuçlarına ’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Öne Çıkan Video

Biden'ın çekilmesi sonrası piyasada olası senaryolar

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? (MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? (MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, ne demek? MEB açıkladı

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, ne demek? MEB açıkladı

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu takvimi

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu takvimi

ÖSYM DGS sonuçları için tarih verdi: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM DGS sonuçları için tarih verdi: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 kayıt dönemi

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 kayıt dönemi

Öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB il içi atama takvimi

Öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB il içi atama takvimi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...