DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM DGS sınav giriş yerleri)

2023 DGS NE ZAMAN?



İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.



ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.



Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.



DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında DGS sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.