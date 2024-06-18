DGS sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? (2024 ÖSYM DGS tarihi)

2024 DGS sınavının yapılacağı tarih, üniversitelerin 2 yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından tamamlanan DGS başvurularının ardından sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Peki, 2024 DGS sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?



2024 DGS NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

