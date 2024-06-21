DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav yerleri nasıl sorgulanır? (2024 DGS sınav takvimi)

2024 DGS sınavının ne zaman yapılacağı, sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte son hazırlıklarını sürdüren adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 DGS sınav takvimi sonrasında tarih belli oldu. Peki, DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav yerleri nasıl sorgulanır?



2024 DGS NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

