DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav yerleri nasıl sorgulanır? (2024 DGS sınav takvimi)

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) için geri sayım başladı. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan ve lisans seviyesini 4 yıla yükseltmek isteyen adayların katılım sağlayacak DGS sınavı için tarih belli oldu. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden de sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek. Peki, 2024 DGS sınavı ne zaman yapılacak?

DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav yerleri nasıl sorgulanır? (2024 DGS sınav takvimi)

2024 sınavının ne zaman yapılacağı, sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte son hazırlıklarını sürdüren adaylar tarafından sorgulanıyor. tarafından yayımlanan 2024 DGS sınav takvimi sonrasında tarih belli oldu. Peki, DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav yerleri nasıl sorgulanır?

2024 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav yerleri nasıl sorgulanır? (2024 DGS sınav takvimi) - 1

YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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