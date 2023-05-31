DGS sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? (2023 ÖSYM DGS sınav tarihi)

2023 DGS sınav tarihi, iki yıllık üniversite eğitimlerini lisans türüne çevirmek isteyen, ön lisans mezunları tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Haziran tarihinde tamamlanacak olan DGS başvurularının ardından sınav yerleri gündeme gelecek. Peki, DGS sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?



2023 DGS SINAVI NE ZAMAN?



İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.



ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.



Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden alınacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.



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