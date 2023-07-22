DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sonuçları için ÖSYM tarih verdi

2023 DGS sonuçları için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS takvimiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.



2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sonuç tarihini açıkladı.



Buna göre; 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.



DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.