DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sonuçları için ÖSYM tarih verdi

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini, 4 yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen kişilerin katılım sağladığı 2023 DGS sınavı 16 Temmuz'da tamamlandı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler 2023 DGS sonuç tarihine çevrildi. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sonuçları için ÖSYM tarih verdi

2023 sonuçları için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yayımlanan 2023 DGS takvimiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.

2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sonuç tarihini açıkladı.

Buna göre; 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sonuçları için ÖSYM tarih verdi - 1

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

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