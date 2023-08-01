DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM DGS sonuç tarihi)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım başladı. 16 Temmuz tarihinde girdikleri DGS sınavının ardından adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih açıklandı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM DGS sonuç tarihi)

2023 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı sonrasında sorgulanıyor. tarafından sene başında yayımlanan takvimi sonrasında, 2023 DGS sonuçları için tarih açıklandı. İşte ayrıntılar.

2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM DGS sonuç tarihi) - 1

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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