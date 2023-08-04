DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM DGS sonuç tarihi belli oldu

2023 DGS sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında DGS sonuç tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar.



2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI