DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre DGS 2024 sonuç tarihi

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için uygulanan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 2024 oturumu ardından gözler sonuçlara çevrildi. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanmıştı.

DGS SONUÇ TARİHİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

2024 DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak. DGS sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Adaylar, T.C kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.