Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran’da yapıldı.
ÖSYM’nin resmi sitesinde yapoılan açıklamaya göre DGS sonuçları bugün (25 Temmuz) açıklanacak.
DGS sonuçları açıklanıyor
Eğitim
30 Haziran'da yapılan DGS'nin sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran’da yapıldı.