Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran’da yapıldı.

ÖSYM’nin resmi sitesinde yapoılan açıklamaya göre DGS sonuçları bugün (25 Temmuz) açıklanacak.