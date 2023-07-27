DGS sonuçları için gözler ÖSYM'de: 2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 DGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. 16 Temmuz'da ÖSYM tarafından tamamlanan DGS sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlar için gözlerini yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, 2023 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sonuç tarihini açıkladı.



Buna göre; 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.



DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.