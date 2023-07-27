DGS sonuçları için gözler ÖSYM'de: 2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. DGS bu yıl 16 Temmuz'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tamamlandı. DGS sınavının ardından ise gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2023 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları için gözler ÖSYM'de: 2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 için geri sayım başladı. 16 Temmuz'da tarafından tamamlanan DGS sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlar için gözlerini yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, 2023 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sonuç tarihini açıkladı.

Buna göre; 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS sonuçları için gözler ÖSYM'de: 2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

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