DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonucu için geri sayım

2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için artık gözler ÖSYM'nin yapacağı açıklamalarda. Oturumun geride kalması ile adaylar DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonucuna dair son gelişmeler...



2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



DGS 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulandı. DGS'ye toplam 464 bin 281 aday katıldı. Sınav için 1230 bina ve 21 bin 167 salon kullanıldı, emniyet görevlileri dahil 57 bin 608 kişi görev yaptı.



DGS'de sayısal ve sözelden oluşan yetenek testi uygulandı. Sınav saat 10.15'te başladı ve cevaplama süresi 135 dakika oldu.



2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.



DGS PUAN HESAPLAMA



DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

