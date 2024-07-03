DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi

Dikey Geçiş Sınavı'nın geride kalması ile şimdi de sonuç açıklanma tarihi gündeme geldi. 300 binden fazla adayın başvurduğu sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru soruldu ve 135 dakika süre verildi. İşte, 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi...



SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI



30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı erişime açıldı.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.



Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 10 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecek.



2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.



2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.



