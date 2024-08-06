DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 30 Haziran'da sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Ölçme, eçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı)

2024 için tarih araştırmaları başladı. 2 yıllık önlisans eğitimlerini, lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı 30 Haziran'da tamamlandı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte ise gözler DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin () internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

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