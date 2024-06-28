DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 DGS sonuçları için tarih verdi

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan DGS'ye girecek adaylar bir yandan da sonuç açıklamasına odaklandı. ÖSYM 2024 DGS sonuçları için tarih verdi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 DGS sonuçları için tarih verdi

2024 (Dikey Geçiş Sınavı) 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak. 10.15'te başlayacak sınav için adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava katılım sağlayacak olan adayların gündemindeki bir diğer konu da sonuç tarihi. 

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 DGS sonuçları için tarih verdi - 1

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin () internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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