DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi? (2024 DGS sınav sonuç tarihi)

2024 DGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından açıklanacak olan sınav sonuçları öncesinde, gözler DGS sonuç tarihine çevrildi. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi? 2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu fakat sonuçlar açıklanmadı. 2024 DGS sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül itibarıyla açıklanacağı öngörülüyor.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.



Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.



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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.



Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.



Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.