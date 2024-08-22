DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına dair bekleyiş devam ediyor. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen önlisans mezunlarının katılımı ile gerçekleşen sınav 30 Haziran Pazar günü gerçekleşmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklanması planlanan sınav sonuçları henüz ilan edilmedi. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak?

sınav açıklama takviminde belirtilen tarihte erişime açılmayan 2024 sonuçları için ÖSYM duyuruları takip ediliyor. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları için bir tarih bilgisi yer almıyor. İşte, DGS sonuçlarına dair en son gelişmeler...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu, sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü, 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.

DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül'den sonra açıklanacağı öngörülüyor.

EĞİTİM BİLGİLERİNİ KONTROL SÜRECİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-DGS değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılıyor.

Bu kapsamda, 2024-DGS'ye başvuran adayların, bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 2 Eylül saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek, eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri gerekiyor.

Eğitim bilgisi YÖKSİS'e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri gerekiyor.

Adayların bireysel veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkeze yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.

Ayrıca, "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgileri, "https://bmis.osym.gov.tr" web sayfasında da kullanılıyor.

"https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgilerini hatırlamayanlar bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.

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