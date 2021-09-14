DGS tercih sonuçları açıklandı

11 Temmuz 2021'de 150 dakikalık bir sınavla gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, 13 Ağustos tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılmıştı.

Sonuçların açıklanmasının ardından DGS tercih kılavuzu yayımlandı.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün DGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün paylaşımında, "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr‘den ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim.

DGS sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıtları 17-24 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 17-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak." açıklamasına yer verdi.

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