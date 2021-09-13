DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

13.09.2021 - 13:03
11 Temmuz 2021'de 150 dakikalık bir sınavla gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, 13 Ağustos tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılmıştı.
Sonuçların açıklanmasının ardından DGS tercih kılavuzu yayımlandı.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercihleri, 27 Ağustos - 7 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıklamasına göre yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.