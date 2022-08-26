DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 DGS tercih kılavuzu)

DGS tercih işlemleri, 24 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından başladı. DGS tercihlerini tamamlayan öğrenciler, şimdi de sonuç tarihini sorguluyor. 1 Eylül'e kadar devam edecek olan tercih işlemlerinin ardından sonuçlar duyurulacak. Peki, DGS tercih sonuçları için ÖSYM tarih verdi mi?



DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



DGS tercih sonuçları için net tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 14 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçlarının bu yıl da Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.