DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS tercih sonuçları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) 2024-DGS tercih sonuçlarını ne zaman adayların erişimine açacağı araştırılıyor. Açıklanan sonuçlara göre lisans bölümlerine devam edecek öğrenciler, araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024 DGS tercih sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...



2024 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına imkan sağlayan DGS tercih süreci devam ediyor.



ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre başvurular 24 Eylül günü saat 23.59'a kadar sürecek.



Tercih sonuçlarının da başvuruların ardından yapılacak değerlendirmelerin sonrasında açıklanması bekleniyor.



Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.