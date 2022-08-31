DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2022 ÖSYM DGS sonuç takviminde!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı DGS tercihleri için yarın son gün.

Peki, 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak olan DGS tercihlerinin sonuçları ne zaman açıklanacak?



DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



DGS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından net tarih henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl 14 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçlarının bu yıl da Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.



DGS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?



Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.