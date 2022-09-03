DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada! (2022 ÖSYM DGS sonuç takvimi)

DGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 1 Eylül'de tamamlanan DGS tercihlerinin ardından sonuçların açıklanacağı gün bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan DGS takvimi sonrasında tercih sonuçları için tarih verilip verilmediği araştırılıyor. İşte ayrıntılar.



DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Geçtiğimiz yıl 14 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçlarının bu yıl hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı.



DGS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından bu yıl da Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS TERCİH İŞLEMLERİ TAMAMLANDI



DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanan DGS tercih kılavuzu 24 Ağustos'ta erişime açılmıştı. 24 Ağustos'ta başlayan DGS tercih işlemleri 1 Eylül'de tamamlandı.