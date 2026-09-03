DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026: DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
03.09.2026 16:07
Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuç tarihine çevrildi.
2026 DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanağı, 3 Eylül'e kadar tercih işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Adaylar 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine tamamlamaya çalışacak. Peki, DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl 28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları 8 Eylül 2025 tarihinde erişime açılmıştı.
Buna göre; 2026 DGS tercih sonuçlarının da 7-11 Eylül tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.
DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar DGS yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi "sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.