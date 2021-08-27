DGS tercihleri başladı (2021 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları)

11 Temmuz 2021'de 150 dakikalık bir sınavla gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, 13 Ağustos tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılmıştı.

Sonuçların açıklanmasının ardından DGS tercih kılavuzu ve taban puanları araştırılan konular arasındaydı. ÖSYM tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı ve DGS tercih kılavuzu yayımlandı.

DGS TERCİHLERİ HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILACAK?

Tercihler, 27 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak ve 7 Eylül 2021 saat 23.59'da sona erecek.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.



Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?



ÖSYM'nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.