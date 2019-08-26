Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonucunda açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinin güncellendiği bildirildi.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-DGS tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinde ilgili üniversiteler tarafından değişikliğe gidildi.
Adaylar, güncellenen listelere ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyenlerin, güncellenen tabloları esas almaları ve tercih süresi içinde işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.
DGS tercihleri ile ilgili "güncelleme" duyurusu
Anadolu AjansıEğitim
Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinde değişikliğe gidildi. Güncellenen listelere ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonucunda açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinin güncellendiği bildirildi.